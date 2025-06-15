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Gündem
TRT Haber 15.06.2025 09:24

TBMM gündemi yeni haftada da yoğun olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta yoğun mesaisini sürdürecek. Meclis Genel Kurulu'nda bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Enerji arz güvenliğindeki yerli ve milli yatırımlara desteklerin artırıldığı düzenleme ise komisyonda görüşülecek.

TBMM gündemi yeni haftada da yoğun olacak

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife göre, Türk Silahlı Kuvvetleri personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, toplam öğretim elemanı sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek.

Milli Savunma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

Enerji teklifi komisyonda görüşülecek

Meclis'te yeni haftada komisyonlar da çalışmalarını sürdürecek.

AK Parti'nin geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığına sunduğu enerji teklifi Enerji Komisyonunda görüşülecek. Teklifle madencilik faaliyetlerindeki bürokratik işlemler hızlanacak. Enerji arz güvenliğindeki yerli ve milli yatırımlara destek sağlanacak.

Düzenleme ile sağlık alanında denetim mekanizması daha da güçlendirilecek

AK Parti'nin üzerinde uzun süredir çalıştığı sağlık alanında denetim mekanizmasını daha da güçlendirecek düzenlemenin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Üzerinde uzun zamandır çalışılan kanun teklifiyle, yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki denetim mekanizması güçlendirilecek. Sevklere ilişkin sıkı bir takip yapılacak.

Salı ve Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Genel başkanlar gündeme ilişkin mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek..
 

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