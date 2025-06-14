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TRT Haber 14.06.2025 20:50

NDK: Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış söz konusu değil

Nükleer Düzenleme Kurumu, Türkiye genelinde radyasyon seviyelerinin sürekli olarak ölçüldüğünü belirterek, "14 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ülkemizdeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış söz konusu değildir" dedi.

NDK: Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış söz konusu değil

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği füze ve hava saldırıları kapsamındaki radyolojik değerlendirmesini internet sitesinden duyurudu.

NDK'nın yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)’nın resmî kanalından yayımladığı bilgilere göre İran’ın 13/6/2025 tarihi saat 09:29 (TSİ) itibarıyla tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlenmediği ifade edilmiştir.

UAEA’nın söz konusu bölgeyi yakından takip ettiği, bölgedeki denetçilerle ve İran Düzenleyici Kurumu ile iletişim halinde bulunduğu bildirilmiştir. Öte yandan 13/6/2025 tarihi saat 09:30 (TSİ) itibarıyla Busehr Nükleer Santrali, Isfahan Nükleer Tesisi ile Fordow Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisinin hedef alınmadığı ve söz konusu saldırıdan etkilenmediği belirtilmiştir."

13/6/2025 tarihi saat 23:50 (TSİ) itibarıyla UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi tarafından yapılan açıklamada; gerçekleştirilen saldırılarda sadece Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisinin zarar gördüğünün doğrulandığı ve bu tesisin sadece yer üstündeki kısmının imha edildiği bildirilmiştir. Ayrıca, tesisteki elektrik altyapısının tahrip edildiği belirtilmiştir.

Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisi sahasının dışında radyasyon seviyesinin değişmediği, bu nedenle söz konusu olay sonucunda nüfus veya çevre üzerinde herhangi bir radyolojik etki olmadığı belirtilmiştir. UAEA’nın söz konusu durumu 7/24 esasına göre takip ettiği ifade edilmiştir." 

Türkiye'deki radyadyon seviyelerinde artış yok

NDK'nın açıklamasının devamında; Türkiye genelinde 239 istasyonu haiz Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) ile havadaki radyasyon seviyelerinin sürekli olarak ölçüldüğünü ve verilerin Nükleer Düzenleme Kurumu bünyesinde bulunan merkeze aktarılarak anlık bir şekilde takip edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 14 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artışın söz konusu olmadığı ifade edildi.

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