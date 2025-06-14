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Gündem
AA 14.06.2025 18:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in İran'a yönelik hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirtirken İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

İsrail'in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu'nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış için yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış için yoğun diplomasi trafiği

Erdoğan görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin Natanz'daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu aktardı.

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