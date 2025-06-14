Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.06.2025 20:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi
[Fotoğraf: İletişim Başkanlığı]

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.

Toplantıda, İsrail’in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

ETİKETLER
Hakan Fidan İbrahim Kalın Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan Yaşar Güler
Sıradaki Haber
DMM: Kürecik radar üssünden İsrail’e bilgi aktarıldığı iddiası doğru değildir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:13
Tahran’da patlama sesleri duyuluyor, hava savunma sistemleri karşılık veriyor
21:17
NDK: Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış söz konusu değil
20:41
Lübnan konvoyu "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katılmak için yola çıktı
20:42
ABD Minnesota Eyalet Meclisi Başkanı Hortman ve eşi evlerinde silahlı saldırıda öldürüldü
20:38
UAEA: Dünkü saldırıda İsfahan'daki nükleer sahada bulunan 4 kritik bina hasar gördü
20:16
İsrail'e dünyadan tepkiler: Netanyahu dünyayı savaşa sürüklüyor
Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart açtı
Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart açtı
FOTO FOKUS
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ