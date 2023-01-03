Parti grupları, çocuk istismarının önlenmesine yönelik araştırma komisyonu kurulmasında uzlaştı. Tüm partilerin mutabakatı ile çocuklara yönelik her türlü istismarın engellenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Komisyon, bu konuda alınması gereken tedbirleri belirleyecek. Çocukların temel hak ve özgürlüklerden en üst düzeyde yararlanmasında karşılaşılan sorunların tespiti ile çözüm önerileri için çalışacak.

19 kişinin yer aldığı komisyon, Meclis'te grubu bulunan 5 siyasi partinin üyelerinden oluşuyor. Komisyon, 3 ay boyunca bakanlıkların yetkililerini ve uzmanları dinleyecek. İstismar mağdurları ve ailelerle de görüşmeler yapılacak.

Çalışmaların sonunda hazırlanacak rapor, Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.

Şentop: Hepimiz için hayati bir sorumluluk

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, her türlü çocuk istismarının önlenmesine yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun hayırlı olmasını diledi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuk istismarını bütün boyutlarıyla ele alacak araştırma komisyonu, TBMM'de oy birliğiyle tüm partilerin katılımıyla kuruldu. Hayırlı olsun. Çocuklarımıza güven ve huzur dolu bir dünya kurmak, hepimiz için ortak ve hayati bir sorumluluktur." dedi.