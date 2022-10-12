Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'un Çankırı ziyareti
[Fotograf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere gittiği Çankırı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
TBMM Başkanı Şentop, Uluyazı Kampüsü'ndeki açılış töreninin ardından Hukuk Fakültesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.
Daha sonra Çankırı Belediyesini ziyaret eden Şentop, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'den kente ilişkin bilgi aldı.
Beraberindekilerle Taş Mescit'i de ziyaret eden Şentop, buradan Çankırı Valiliği'ne geçti.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop, Vali Abdullah Ayaz ile makamında görüştü.
Ziyaretlerinde Şentop'a, AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya eşlik etti.
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop Çankırı
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