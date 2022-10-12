TBMM Başkanı Şentop, Uluyazı Kampüsü'ndeki açılış töreninin ardından Hukuk Fakültesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra Çankırı Belediyesini ziyaret eden Şentop, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'den kente ilişkin bilgi aldı.

Beraberindekilerle Taş Mescit'i de ziyaret eden Şentop, buradan Çankırı Valiliği'ne geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop, Vali Abdullah Ayaz ile makamında görüştü.

Ziyaretlerinde Şentop'a, AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya eşlik etti.