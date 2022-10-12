Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ve yerinde hizmet sunmak için başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri, düzenli veya süreli yardım programlarından faydalanan vatandaşların yanı sıra hizmetlere ulaşmakta zorlanan hanelere de gerçekleştiriliyor.

Hane ziyaretlerini yaparken Bakanlığın logosunun yer aldığı kurum kimliği ve yaka kartlarını yanlarında bulunduran ve logonun yer aldığı kıyafet giyen uzman personelce, ailelere sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını tespit etmeyi amaçlayan sorular soruluyor.

Bilgiler güvenli biçimde saklanıyor

Sorular, sosyal yardım ihtiyaçları, aile danışmanlık veya eğitim ihtiyaçları, engelli veya yaşlı bireylere yönelik ihtiyaçlar, çocuk, kadın, şehit yakını, gazi hizmetlerine yönelik ihtiyaçlar gibi başlıklarda toplanıyor. Bu sorular vesilesiyle hanenin tüm ihtiyaçları tespit ediliyor, herhangi bir ihtiyaç yoksa ihtiyaç halinde destek alınabilecek kamu kurum ve kuruluşları hakkında bilgi veriliyor.

Yapılan görüşmede, kişiyi bilişim sistemine eşleştirmek, aldığı hizmetleri ve yapılan yönlendirmeleri takip etmek, Bakanlığın sunduğu hizmetler arasında yararlanabileceği tüm hizmetleri görebilmek ve Aile Bilgi Sistemine dahil etmek için kimlik bilgisi soruluyor. Bakanlığın hizmetlerine yönelik ihtiyaçlar varsa hanede gerekli başvuru alınıyor. İstenilen bu bilgiler sürecin tüm aşamasında gizli tutuluyor.

Ulusal Hane Ziyaretleri, Sosyal Hizmet Merkezlerinde (SHM) görevli meslek personeli, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personeli aracılığıyla yapılıyor. Bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması kapsamında kamunun sorumluluğunda güvenli biçimde saklanıyor.

Yapılan tüm ziyaretlerin kayıtları, bilişim sistemi üzerinden izlenebiliyor ve doğruluğu teyit edilebiliyor. Hangi adrese gidildiği, hangi kurumlara yönlendirmeler yapıldığı, hanede ne tür sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçları olduğunun kayıtları sistem üzerinden takip edilebiliyor.