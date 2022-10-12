Irak’ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız"
Açıklamada, Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2022
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/sEyuSuzlVU
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