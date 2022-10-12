Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ikili görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şu sözlerle başladı:

"Mayıs ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin ve New York'taki ikili görüşmemizin ardından sizinle Astana'da bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'nı icra edeceğiz. Yarın da Kazakistan'ın önemli uluslararası girişimlerinden olan Asya'da İş birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılacağız."

[Fotoğraf: AA]

"Kazakistan'da yürütülen reform çalışmalarını destekliyorum"

Erdoğan, Tokayev'in liderliğinde başlatılan reform çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Liderliğinizde yürütülen reform çalışmalarını kardeş Kazak halkının huzuruna ve refahına katkıda bulunacağına eminim. Bu çabalarınızla sizi destekliyor ve başarılar diliyorum. 20 Kasım'da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de isabetle ifade ettiğiniz üzere adil ve yeni Kazakistan için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü. pic.twitter.com/XZpgNW6nNz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2022

'Türk dünyası olarak yakın dayanışmamızı güçlendirmeliyiz'

Kazakistan ile dayanışmanın önemine vurgu yapan Erdoğan şöyle konuştu:

"Bölgesel ve küresel gelişmeler, Türk dünyası olarak yakın eşgüdüm içinde bulunmamızı ve dayanışmamızı daha bir güçlendirmemizi gerektiriyor. Geliştirilmiş stratejik ortağımız olan kardeş Kazakistan'ın güvenliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne ve refahına büyük önem atfediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Kazakistan ile 6 yeni anlaşma daha imzalandı

Kazakistan ile 6 anlaşma daha imzalandığını aktaran Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ziyaretimiz sırasında imzaladığımız 14 iş birliği belgesi ve ortak bildiri ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak. Bugün bunlara 6 anlaşmayla onları da güçlendiriyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "1. Derece Dostluk Madalyası"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından "1. Derece Devlet Dostluk Nişanı" tevcih edildi.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ile Tokayev görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Ulaştırma ve enerji alanında bağlantılarımızı kuvvetlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz"

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ata topraklarımız Kasakistan'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla değerlendirdik. İlişkilerimizin bu yüksek düzeyi, halklarımız arasındaki dil, din bağlarından güç almaktadır. Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriyiz. Bugün bir sürprizle karşı karşıya kaldık. Sayın Tokayev tarafından şahsıma "Devlet dostluk nişanı" takdim etmesi farklı bir sürpriz oldu.

Mayıs ayında imzaladığımız 14 anlaşma ve bugün imzaladığımız 6 anlaşmayla toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk. Ülkelerimiz için belirlediğimiz ticaret hacminde 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık. Orta vade için belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefimize de ilerliyoruz. Orta Koridor’un geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanında bağlantılarımızı kuvvetlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik yeni adımlar da atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birisiyiz. Derin tarihi birikime ve devlet tecrübesine sahip olan kardeş Kazakistan’ın istikrarı, huzuru, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz.https://t.co/LQxL82Rsnu pic.twitter.com/g8X9ce88H7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılması beklenen Erdoğan’ı Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

Karşılamada, Kazakistan Dışişleri Başkanı Muhtar Tileuberdi, Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İşbirliği Özel Temsilcisi Yercan Kazıhanov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ve diğer ilgililer de yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ve Tokayev havalimanından sonra Akorda Devlet Başkanlığı Sarayı'na geçti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan'a burada da resmi karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılanıyor. https://t.co/SP0n7jy4co — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2022

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, yarın ise Asya'da İş birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan-Putin görüşmesi yarın olacak

Cumhurbaşkanı, zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Putin ile de yarın bir araya gelecek.

İki liderin Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, Türkiye'nin barış çabalarını ve arabuluculuk teklifini ele alması bekleniyor. Ayrıca tahıl koridoru, Suriye'deki gelişmeler ve ikili ilişkiler de Erdoğan ve Putin'in gündeminde olacak.

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.