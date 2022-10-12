Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar Hırvat mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarına başladı.
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaret eden Akar, ilk görüşmesini Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 15:31
- 15:19
- 15:19
- 15:11
- 15:07
Sıradaki Haber
TBMM Genel Kurulu toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz