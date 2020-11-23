Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Türk gemisinin hukuk dışı aranmasına tepki
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemisinin hukuk dışı aranmasını kınadı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınadığını kaydetti.
Bunun modern bir korsanlık, eşkıyalık ve barbarlık olduğunu vurgulayan Şentop, "Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır" açıklamasında bulundu.
Ticari amaçlı Libya’ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum.Bu modern bir korsanlık, eşkiyalık ve barbarlıktır. Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 23, 2020
Etiketler: Libya Mustafa Şentop
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