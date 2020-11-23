Uluslararası sularda Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramaya Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

AB’nin meşru Libya Hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı Irini Harekâtı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 23, 2020

"AB’nin meşru Libya Hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekât çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum."

Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemi Doğu Akdeniz'de durdurularak uluslararası hukuka aykırı şekilde saatlerce aranmıştı.

İrini Harekatı nedir?

İrini Harekatı, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor.

2292 No'lu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken, daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.