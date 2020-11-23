Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, İstanbul'daki başkonsoloslarla buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Konsolosluk Topluluğu'nun video konferans etkinliğinde İstanbul'daki başkonsoloslarla bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, diğer ülkelerle olan ilişkilerde konsolosluk işlerine önem verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın haklarının savunulması en önemli dış politika önceliğimiz." mesajını paylaştı.
#İstanbul Uluslararası Konsolosluk Topluluğu'nun video konferans etkinliğinde İstanbul'daki Başkonsoloslarla bir araya geldik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 23, 2020
Diğer ülkelerle ilişkilerimizde konsolosluk işlerine önem veriyoruz.
Vatandaşlarımızın haklarının savunulması en önemli dış politika önceliğimiz. pic.twitter.com/8QeMFqNAVm
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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