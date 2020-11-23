Bakan Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, diğer ülkelerle olan ilişkilerde konsolosluk işlerine önem verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın haklarının savunulması en önemli dış politika önceliğimiz." mesajını paylaştı.

#İstanbul Uluslararası Konsolosluk Topluluğu'nun video konferans etkinliğinde İstanbul'daki Başkonsoloslarla bir araya geldik.

Diğer ülkelerle ilişkilerimizde konsolosluk işlerine önem veriyoruz.

Vatandaşlarımızın haklarının savunulması en önemli dış politika önceliğimiz. pic.twitter.com/8QeMFqNAVm — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 23, 2020