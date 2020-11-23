İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları bir kez daha sonuç verdi.

PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü üyesi daha bugün yurda giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

İkna yoluyla 210 teslim

Teslim olan örgüt üyelerinin 1997 ve 2018 arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 210'a yükseldi.