Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna yoluyla 4 terörist daha teslim oldu
Terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları bir kez daha sonuç verdi.
PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü üyesi daha bugün yurda giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
İkna yoluyla 210 teslim
Teslim olan örgüt üyelerinin 1997 ve 2018 arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 210'a yükseldi.
Etiketler: Son Dakika Terör Örgütü PKK/YPG
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