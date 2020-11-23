Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerine operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/VpfGIz8TZi
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Twitter
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