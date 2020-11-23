Terör örgütlerine yönelik operasyonlar yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerine operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/VpfGIz8TZi