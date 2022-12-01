Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 03:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için başsağlığı diledi.
Şentop, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Nedim Korkmaz'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mustafa Şentop
Son Haberler
- 04:36
- 03:58
- 03:49
- 02:47
- 02:22
Sıradaki Haber
Kamuya 379 sözleşmeli personel alımı yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz