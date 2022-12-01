TÜBİTAK'a alınacak personelin, aday araştırmacı statüsünde, kısmi süreli proje kapsamında istihdam edileceği duyuruldu.

Adayların, üniversitelerin bilgisayar, elektrik elektronik, telekomünikasyon mühendisliği gibi bölümlerinden mezun ya da devam ediyor olmaları isteniyor.

İşe alınacak personel Kocaeli ve Ankara'da istihdam edilecek. Adaylar için son başvuru tarihi 22 Aralık olarak açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı da 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Sınav takvimi için başvuru tarihi 19-23 Aralık olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise mühendis ve mimar kadroları da dahil 58 sözleşmeli personel alımı yapacak.