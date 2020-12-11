Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 00:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Resulayn'daki şehitler için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Resulayn'daki bombalı saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Rasulayn'da terör örgütü PKK'nın haince bombalı araç saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum"
Rasulayn'da terör örgütü pkk'nın haince bombalı araç saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 10, 2020
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop Şehit
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