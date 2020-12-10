Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi.

Koronavirüs döneminde yapılanları anlatan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Yeni istihdam paketimizi devreye soktuk. Bu paketimizde işsizliği engellemek ve işsizliği azaltmak ve istihdamı korumak ve artırmak için de 6 ana teşvik ve destek bulunmaktadır. Ayrıca, yaklaşık 290 milyar liralık SGK alacağına da yapılandırma getirdik. Bu dönemde sosyal koruma kalkanımızda sosyal güvenlik uygulamalarımız önemli yer kapsıyordu ve biz bu noktada özellikle engellilerimizin, kronik hastalarımızın sağlık raporu ve reçetelerinin sürelerini uzattık."

"COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listemize aldık"

Selçuk, salgın ile ilgili tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alındığını hatırlatarak, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların da geri ödeme listesine alındığını söyledi:

"Çeşitli istirahat raporlarındaki düzenlemeleri yaptık, iş göremezlik ödeneğinin koşullarını rahatlattık ve en önemlisi salgın olduğuna verilen tanı ve tedavi hizmetlerini acil hâl kapsamına alarak, vatandaşlarımızdan katılım payı ve ilave ücret alınmamasını sağladık. Yoğun bakım tedavi ücretlerini 2 katına çıkardık. Onun dışında, Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan bütün ilaçları -immün plazma tedavisi de dahil olmak üzere- geri ödeme listemize aldık."