Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Parlatino Başkanı Soto onuruna yemek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı Jorge Pizarro Soto onuruna akşam yemeği verdi.
TBMM Başkanlık Resmi Konutu'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop
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