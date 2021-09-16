Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 21:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, hastanede tedavi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret ettiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tedavisi devam eden Oğuzhan Asiltürk Beyefendiyi ziyaret ettik, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Olumlu yöndeki seyrin devamı için dua ediyoruz."
Tedavisi devam eden Oğuzhan Asiltürk Beyefendiyi ziyaret ettik, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Olumlu yöndeki seyrin devamı için dua ediyoruz.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 16, 2021
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM
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