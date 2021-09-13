Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 22:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, TRT Haber, AA
Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırıldı.
Saadet Partisi, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı (YİK) Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaştı.
İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası Asiltürk'ün Ankara'da hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumu hakkında bilgilendirme. pic.twitter.com/CLQIMZAQjf— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) September 13, 2021
Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs
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