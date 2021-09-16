Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevresel sürdürülebilirlikte doğal kaynakların yönetiminden, biyolojik çeşitliliğin korunmasına kadar pek çok kilit önemde alan olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın yarın ve cumartesi günü Floransa kentinde ev sahipliği yapacağı G20 Ülkeleri Tarım Bakanları Toplantısı öncesinde tarihi Pergola Tiyatrosu'ndaki "Sürdürülebilir Tarım" konulu açık forum toplantısına katılarak "Çevresel Sürdürülebilirlik" oturumunda konuştu.

Çevresel sürdürülebilirliğin uzun vadeli bir süreç olduğunu, ekonomik, sosyal ve çevresel konularda denge gerektirdiğini belirten Pakdemirli, doğal kaynakların yönetiminin çevresel sürdürülebilirlik için kilit unsur olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, bugün iklim değişikliği, çevre felaketleri ve biyolojik çeşitlilik kaybına yol açan kirlilik gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

"Yaşam hakkının tüm canlılar için geçerli olduğunu unutmamalıyız"

"Yaşam hakkının sadece insanlar için değil, tüm canlılar için geçerli bir hak olduğunu asla unutmamalıyız" diyen Pakdemirli, Türkiye'nin bu bilinçle 45 milli park ve 250 tabiat parkla biyolojik çeşitliliğini koruduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, biyolojik çeşitliliğin yanı sıra toprak, su ve ormanlar gibi çevresel sürdürülebilirliğin önemli unsurlarını korumaya yönelik somut adımlar attıklarını, ayrıca akıllı tarım uygulamalarıyla planlı üretimi teşvik ettiklerini anlattı.

Çevresel sürdürülebilirlik konusunda Türkiye’nin elinden geleni yaptığını aktaran Pakdemirli, Türkiye’nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

"Son iki yılda 20 milyona yakın fidan dikilmiştir"

İklim değişikliğinin dünya ve insan hayatı üzerinde büyük etkisi olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, bunun için acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi. Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacağımızı belirtmek isterim. Biyolojik çeşitliliğin korunmasında öncü rol oynamaya devam edeceğiz. Ayrıca sizleri, 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Günümüze ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası için Türkiye'ye davet etmekten memnuniyet duyuyorum. 2020 yılında 28 ülkenin katılımıyla kampanya sınırlarımızı aşmış ve pandeminin tüm zorluklarına rağmen son iki yılda 20 milyona yakın fidan dikilmiştir."