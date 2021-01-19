Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vergin'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Öğrencilerinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin Hoca vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Öğrencilerinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağolsun. pic.twitter.com/AuedgmMQGS — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 18, 2021