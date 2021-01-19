Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Nur Vergin için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vergin'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Öğrencilerinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin Hoca vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Öğrencilerinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağolsun. pic.twitter.com/AuedgmMQGS— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 18, 2021
Etiketler: Mustafa Şentop
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