Büyükelçi Fatih Yıldız ve büyükelçilik mensupları tarafından karşılanan Bakan Akar, Büyükelçilik Şeref Defteri'ni de imzaladı.

Ziyaret sonrasında Bağdat'taki temaslarını tamamlayan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Erbil'e geçti.