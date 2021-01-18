Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bakan Akar, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
[Fotoğraf: İHA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte resmi ziyarette bulunduğu Irak’ta Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Büyükelçi Fatih Yıldız ve büyükelçilik mensupları tarafından karşılanan Bakan Akar, Büyükelçilik Şeref Defteri'ni de imzaladı.
Ziyaret sonrasında Bağdat'taki temaslarını tamamlayan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Erbil'e geçti.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Bağdat’taki temasları tamamlayarak Erbil’e geçti. https://t.co/1WekKbl11A#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/Z1AwglPo5q— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2021
Etiketler: Hulusi Akar Milli Eğitim Bakanlığı Yaşar Güler
Sıradaki Haber
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: İyilik bulaşıcıdır, kimseyi dışarda bırakmayalım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz