Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin İdlib kentinde AFAD koordinasyonunda Türk sivil toplum kuruluşlarınca yapılan briket ev projesinin ele alındığı öğrenildi.

Kabulde, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.