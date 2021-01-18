Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'u kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u makamında kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin İdlib kentinde AFAD koordinasyonunda Türk sivil toplum kuruluşlarınca yapılan briket ev projesinin ele alındığı öğrenildi.
Kabulde, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu nezaket ziyareti kapsamında, Eylül Ayında ülkemizde göreve başlayan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sn. Nikolaus Meyer-Landurt'u kabul etti pic.twitter.com/Fyl2bgenAq— TC İçişleri Bakanlığı Maske Mesafe↔️ Temizlik (@TC_icisleri) January 18, 2021
Etiketler: Süleyman Soylu
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