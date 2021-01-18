Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçeli'den dünya şampiyonu olan Yusuf Eymen'in ailesine tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu olan 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu ve ailesini tebrik etti.
Hakkari'den çıkan başarı hikayesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, aslen Osmaniye Toprakkale'li olan ve şark görevi için Hakkari’de bulunan baba Astsubay Orhan Velieceoğlu ile telefonda görüştü.
Görüşmede Yusuf Eymen ve ailesini kutlayan Bahçeli, "Bu çocuklar milli servetimizdir ve sahip çıkmak da bizim görevimizdir" diyerek, Yusuf Eymen'in eğitim hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.
Etiketler: Devlet Bahçeli
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