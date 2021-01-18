İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu soğuk günlerde sokakta kalan vatandaşlarımız için 112, 155, 156 hatlarını arayabilirsiniz. Devletimiz ilgilenip misafir ediyor. İyilik bulaşıcıdır, kimseyi dışarda bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Bu soğuk günlerde sokakta kalan vatandaşlarımız için -- hatlarını arayabilirsiniz. Devletimiz ilgilenip misafir ediyor.



İyilik bulaşıcıdır, kimseyi dışarda bırakmayalım.



Hayırlı akşamlar — Muhterem İnce (@muhteremince) January 18, 2021