Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: İyilik bulaşıcıdır, kimseyi dışarda bırakmayalım
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, havaların soğukluğuna dikkati çekerek sokakta kalanların 112 Acil Çağrı Merkezi ile polis ve jandarmanın ihbar hatlarına bildirilebileceğine dikkat çekti.
İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu soğuk günlerde sokakta kalan vatandaşlarımız için 112, 155, 156 hatlarını arayabilirsiniz. Devletimiz ilgilenip misafir ediyor. İyilik bulaşıcıdır, kimseyi dışarda bırakmayalım" ifadelerini kullandı.
Bu soğuk günlerde sokakta kalan vatandaşlarımız için -- hatlarını arayabilirsiniz. Devletimiz ilgilenip misafir ediyor.— Muhterem İnce (@muhteremince) January 18, 2021
İyilik bulaşıcıdır, kimseyi dışarda bırakmayalım.
Hayırlı akşamlar
Etiketler: İçişleri Bakanlığı
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