Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 01:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Kraliçe 2. Elizabet için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyor, Kraliyet ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Etiketler: Mustafa Şentop İkinci Elizabeth
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