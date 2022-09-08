Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.
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