Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 23:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Pakistan'a yardım eli
[Fotograf: DHA]
Sel felaketinin ardından Türkiye'nin Pakistan'a yardımları sürüyor. İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'inci uçak da bölgeye ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla, bölgeye yardımların devam ettiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla, insani yardım malzemesi taşıyan 12'inci uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ederek Pakistan'a ulaştı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Pakistan
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