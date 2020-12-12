Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan İran'a tepki
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında bazı İranlı yetkililerin kullandığı "yakışıksız tutumu" kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İran’a uygulanan ambargo ve tecrit karşısında daima cesaretle hukuku savunan Cumhurbaşkanımıza karşı, bazı İranlı yetkililerce sergilenen yakışıksız tavırlar asla kabul edilemez. Kendilerine karşı ambargo uygulayanlara gösteremedikleri tepkiyi Türkiye’ye yöneltenler iki ülke arasındaki ilişkilerin değerini anlayamayan haddini bilmezlerdir, yapılan açıklamaları ve çirkin yayınları şiddetle kınıyorum."
1/2- İran’a uygulanan ambargo ve tecrit karşısında daima cesaretle hukuku savunan Cumhurbaşkanımıza karşı, bazı İranlı yetkililerce sergilenen yakışıksız tavırlar asla kabul edilemez.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 12, 2020
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop
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