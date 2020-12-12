TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İran’a uygulanan ambargo ve tecrit karşısında daima cesaretle hukuku savunan Cumhurbaşkanımıza karşı, bazı İranlı yetkililerce sergilenen yakışıksız tavırlar asla kabul edilemez. Kendilerine karşı ambargo uygulayanlara gösteremedikleri tepkiyi Türkiye’ye yöneltenler iki ülke arasındaki ilişkilerin değerini anlayamayan haddini bilmezlerdir, yapılan açıklamaları ve çirkin yayınları şiddetle kınıyorum."