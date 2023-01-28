Şentop, Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırılarıyı kınadığını ifade eden Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Mabetlere ve mabetlerdeki insanlara saldırı asla tasvip edilemez. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Masum sivillerin hayatına mal olan bu endişe verici şiddet olaylarının tırmandırılması bölge güvenliğini tehdit etmektedir."