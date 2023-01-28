Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıya kınama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.
Şentop, Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırılarıyı kınadığını ifade eden Şentop, şu ifadeleri kullandı:
"Mabetlere ve mabetlerdeki insanlara saldırı asla tasvip edilemez. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Masum sivillerin hayatına mal olan bu endişe verici şiddet olaylarının tırmandırılması bölge güvenliğini tehdit etmektedir."
Etiketler: Mustafa Şentop
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