Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21:14’te merkez üssü Hoy kenti olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 45.51 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

Panik yapan vatandaşlar karlı havada dışarı çıktı

Sarsıntı Van ve çevre illerde de hissedildi. Kentte kısa süreli endişeye neden olurken, hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı atarak bir süre kar yağışı altında bekledi.

[Fotoğraf: DHA]

Tarama faaliyetleri sürüyor

Van Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı, jandarma, AFAD ve ilgili kurumların bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

AFAD Başkanı Sezer: Ülkemizde olumsuz bir durum yok

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Geçmiş olsun Van" sözleriyle yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok şükür ülkemizde olumsuz bir durum yoktur. İlgili tüm ekiplerimiz alan taramalarına devam etmektedir"

Sarsıntı Iğdır'da da hissedildi

Iğdır Valiliği'nden yapılan açıklamada, hissedilen deprem sonrasında, il merkezi ve ilçelerde birimlere ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı belirtildi.

Gelişmelerin yakından takip edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" denildi.