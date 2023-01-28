Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu gençlik var ya evelallah bu gençlik 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak. Şu kızımıza bak, paradan altı sıfırı attık masadan da atacağız demiş. Biz altı sıfırları atmaya alıştık, onları da alıştırdık.

Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin vasıtasıyla Denizli'nin tüm güzel insanlarına sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Vefanın şehri Denizli’de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bu eserin ortaya koyanı olarak belediye başkanımız Osman kardeşimi kutluyorum tebrik ediyorum.

Denizlili kardeşlerimizin hayır duasını almanın yerini kimse tutamaz. Denizli bu şekilde bize sahip çıktıkça önümüzü kimse kesemez .Denizlinin duası desteği bizimle olduğu müddetçe bizi kimse yıldıramaz.

Bugün yapılan açılış töreninde 18 milyarı bulan yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece şu Honaz tüneli var ya bu tünel bile yıllar yılı beklenen bir tünel. Biz Ferhatız millet ise Şirin biz bu dağları delerek Şirin’e ulaştık.

Paris’in metroların çatılarından adeta yağmurlar akıyor. Bizim şimdi metrolarımız pırıl pırıl.

Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım. Denizli'deki programımızın son durağı olan İl Danışma Kurulu Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türkiye Yüzyılı’nı milletimizin sadece belli bir kesimini değil, 85 milyonun tamamının ortak özlemi, hayali ve KIZILELMA'sı olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı’nı milletimizin sadece belli bir kesiminin değil 85 milyonun tamamının kızıl elması olarak görüyoruz.https://t.co/eeKGPaAHyt pic.twitter.com/EYQRhVf77p — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2023

Siyasi, diplomatik ve askeri olarak ülkemizi paçasından aşağı çeken ne varsa hepsini tek tek ortadan kaldırdık. IMF’e olan borcumuzu tamamen kapatarak ekonomik bağımsızlığımızı biz tescilledik. Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan bugün itibarıyla 130 milyar doların üstüne çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik.

'Türkiye Yüzyılı' barışın, refahın, adaletin yüzyılıdır. Çekilen çilelerin boşa olmadığı bir asır olacak.

CHP ve ortakları olmadık bahanelerle bizi engellemeye çalışırken biz yüzlerce başlıkta eserler çıkardık. Türkiye’yi dünyayla yarışacak seviyeye çıkardık. Türkiye her alanda kendine güveniyor.

Eski Türkiye'de lafla peynir gemisi yürütmeye alışanlar, biz şimdi eser ve hizmet siyasetinde yarışalım dedikçe kaçacak delik arıyorlar. AK Parti ile karşısındakilerin arasındaki fark işte bu kadar açıktır.

Bir yolculukta önemli olan önce yoldaş sonra yoldur. Siyasetçi kadrosu ancak yol ve dava arkadaşları kadar güçlüdür. Bir parti de mensuplarının gayretleri kadar topluma umut olabilir.

"14 Mayıs'ta centilmence yarışalım"

Bunlar karşımıza isim çıkarmak yerine bize sataşıyorlar. Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki '367vari' hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar. Her hafta yeni bahaneyle kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler mızrağı çuvala sığdıramazlar. Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki '367vari' hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar. Her hafta yeni bahaneyle kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar.https://t.co/eeKGPaAHyt pic.twitter.com/k8UUq1erwn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2023

Türkiye, 14 Mayıs'ta en kritik seçimlerden birini yaşayacak.

Sandığa gittiğimizde sadece kirli manşetleriyle Türk siyasetini dizayn etmek isteyenlere değil, mandacılara da "Yeter söz milletindir" diyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır.https://t.co/eeKGPaAHyt pic.twitter.com/0XWomVCcbk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2023

Bizim siyaset anlayışımızda ötekileştirmeye, ayrıştırmaya, insanımızı hor görmeye yer yoktur. Bizde asla ayrımcalık yoktur. Bu sene 6 milyonu aşkın gencimiz ilk defa sandık başına gidecek. 14 Mayıs seçimlerinde sandığın rengini gençlerin seçimleri belirleyecek. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak gençlerin tercihi noktasında ipi yine biz göğüsleyeceğiz.

Ana kademe 2023 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar 2023 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler, 2023 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla Denizli toplantımızın partimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



