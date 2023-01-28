Pamukkale, Antalya ve Muğla gibi önde gelen turizm merkezleri arasındaki yolculuk süresini güvenli bir şekilde kısaltmak amacıyla başlatılan Denizli Çevre Yolu Projesi tamamlandı.

İzmir, Aydın ve Pamukkale ile Uşak ve Ankara hattından gelip Antalya ve Muğla yönüne gidecek trafiğin Denizli şehir merkezine girmeden devamını sağlayacak projenin en zor aşaması olarak gösterilen Honaz Tünelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.

Cankurtaran ve Ovacık mahallelerindeki 2 bin 640 metrelik 2x2 şeritli tünellerin açılmasıyla birlikte ulaşımın önemli ölçüde rahatlaması bekleniyor.

Zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayacak

Honaz Tüneli ve Çevre Yolu ile seyahat süresi 45 dakikadan 15 dakikaya inecek.

Ege’nin en büyüklerinden biri olan 2 bin 640 metrelik tünel ve 32 kilometrelik çevre yolu zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayacak.