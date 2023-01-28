Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Cumhurbaşkanımızın, cumhurbaşkanı adaylığı önünde bir engel yoktur"

Çok net bir şekilde anayasamıza göre Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde adaylığı anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanımızın, cumhurbaşkanı adaylığı önünde anayasamızda da herhangi bir yasamızda da ima yolu dahi bir engel yoktur. Ama 367'yi uyduranlar ve geçmişte Cumhurbaşkanımızın milletvekili listesinden sildirmek için itiraz üzerine kesin olduğu halde temyiz ettirip uçakla dosyasını Ankara'ya getirip jet hızıyla karar aldıran ilkel zihniyet yine devrede.

Bu memleketin anayasasını, yasalarını topunuz bir araya gelseniz çiğnetmeyiz, çiğnemenize de izin vermeyiz. Yiğit olun, cesur olun. O zaman altınız bir adam etmiyorsanız ne işe yararsınız.

"14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim ise sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci seçimidir"

İlk Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimi ne zaman birlikte yapıldı? 2018'de… 30 Nisan'da yürürlüğe girdi ve Cumhurbaşkanımız da 101'inci maddeye göre ilk seçimini o zaman aday oldu ve 24 Haziran 2018'de de Türkiye'nin ilk Başkanı seçildi. Adı Cumhurbaşkanı olsa da işin özü Başkandır. 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim ise sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci seçimidir.

"Şu anda Cumhurbaşkanı yürütme organıdır"

Ayrıca şunu da ifade etmekte fayda var. Önceki Cumhurbaşkanları sembolikti. Yürütmenin sorumsuz kanadıydı. Şu anda Cumhurbaşkanı yürütme organıdır. Yürütme yetki ve göreviyle donatılmıştır. Yaptığı her işten hukuken ve cezaen tam sorumludur. Dolayısıyla Eski seçilenle bu da aynı değil. Farzet 101 olmasa dahi Cumhurbaşkanının hukuki statüsü hükümet sistemi değişikliği nedeniyle de bizim seçtiğimizin adı olsa dahi önceki Cumhurbaşkanını değil, biz bugün yürütme organını seçiyoruz. Siz eskiden yürütme organını seçmezdiniz. Meclis'i seçerdiniz, Meclis'in içinden yürütme organı çıkardı.

"Bizim millete aktardığımız gücü milletten geri almak istiyorlar"

Siyasiler, devletin anayasasını yazanlar, Türk halkına güvenmiyorlardı. Ama şimdi biz 2017'de ilk defa bilinen Türk tarihinde yürütme organını doğrudan seçme hakkı yetkisini aziz Türk milletine verdik. O yüzden bakın biz milleti güçlendirdik. Milli iradeyi güçlendirdik, demokrasiyi güçlendirdik ve millete güç aktardık. Şimdi bunlar bizim millete aktardığımız gücü milletten geri almak istiyorlar. Gelirlerse parlamenter sisteme geçecekler. Ne demek bu? Yürütme organını seçme hakkını Türk milletinden geri alacaklar. Ankara'da oturup bakanlık bakanlık, genel müdürlük genel müdürlük, ihale ihale paylaşacaklar. Size sormadan orada kendileri bir protokolle ülkeyi yönetmeye kalkacaklar. Şimdi ise sizin gözünüzün içine bakıyorlar.