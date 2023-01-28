Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı’nda Denizli Çevre Yolu 2.Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Yaklaşık 3,5 yıllık bir aranın ardından bir hasretin ardından bir kez daha sizlerle kucaklaşmak için yarimiz, yarenimiz, yol arkadaşımız Denizli'deyiz. Denizli'yi özlemişiz ama yol boyu baktım ki Denizli'de bizi özlemiş. Şehre ayak bastığmız andan itibaren gösterdiğiniz muhabbet sizlerin de bizi özlediğinizi gösteriyor. Denizli'ye son gelişimde sizlerle sohbet ederken Pensilvanya ve Kandil destekli 4'lü çeteden bahsetmiştik. Baktılar 4 yetmiyor sayıyı 6'ya çıkartıp bir masa kurdular. Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar.

[6’lı masaya tepki]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baktılar kendileri aday çıkartamıyor. Bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Bunca zamandır bizim adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş. Aklınız neredeydi?https://t.co/rbIPQGFvjf pic.twitter.com/Ob91drHCVh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2023

"Aday çıkaramıyorlar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar"

Baktılar kendileri masadan aday çıkaramıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Halbuki biz aylardır siyaset er meydanıdır biz adayız karşımıza kimi çıkaracaksınız çıkarın, söyleyin de milletin huzurunda er meydanında yarışalım dedik. Bir yılda bir aday çıkarmayı beceremeyenler kendi sünepeliklerinin üzerini örtmek için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler. Bunca zamandır bizim adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, hep seçim sandığnı işaret etmişlerdi. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanıyız, öncesi var. Aklınız neredeydi? Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz? Milletimizin takdiri ile 2017 yılında kabul edilen anayasa değişikliği en küçük bir tereddüde, en küçük bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. 2018’de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır.https://t.co/rbIPQGFvjf pic.twitter.com/P5BCU2rdga — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2023

Türkiye 2018 seçimleri ile birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen de, hukuken de, fiilen de 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır. Siyasi geleneğimizde kabul gören bir kavram olduğu için yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını Cumhurbaşkanı olarak muhafaza ettik.

"Bugüne kadar tüm rakiplerimizi sandıkta yendik"

Esasen bugüne kadar da 3, 5 medya şovmeni hariç yeni yönetim sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olduğumuza dair hiç bir itiraz yapamadılar. 6'lı masadakiler bir yıl sonra nasıl olduysa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Şimdiden seçim günü ile ilgili kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor. Halbuki korkmalarına hiç gerek yok biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol ve yöntem kabul etmediğimiz için bugüne kadar tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. 14 Mayıs'ta da zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız? Tabi tarihleri vesayetle, darbeyle, krizle, ayak oyunlarıyla dolu olanlar milli iradenin gücüne akıl erdirmekte zorlanıyor.

[6’lı masaya tepki]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin iradesinden umudu kesenler masanın iradesinden medet umuyor. Vah zavallılar. Ne olacak sizin haliniz? Yazık yazık.https://t.co/rbIPQGFvjf pic.twitter.com/8YGDp35EVr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2023

Bir de utanmadan çıkıp partilerinin binasına ne yaptılar? "Yeter söz milletindir" afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bu sözü onların ağa babalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmiştir. Menderes dün tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarının desteği ile aynı faşizmi tekrar hortlatma peşinde koşanlara yeter diyoruz. Menderes dün milli iradeyi hiçe sayarak masabaşında ülkenin siyasi ve ekonomik kaynaklarının sömürülmesine baskı ve zulüm düzenine ne demişti? Yeter demişti. Biz de bugün milli iradenin tercihleri yerine 6'lı masada çevrilen dış destekli film fırıldaklarla siyaset mühendisliğine soyunanlara yeter diyoruz. Milletin iradesinden umudu kesenler masanın iradesinden medet umuyor vah zavallılar. Ne olacak sizin haliniz yazık yazık, hem de çok yazık. Dün sivil ve askeri vesayet düzenine, darbe ve terör ihanetlerine nasıl son verdiysek inşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız.

6'lı masanın etrafında yer alanların hepsini toplayın. Üstüne PKK'sından FETÖ'suna tüm terör örgütlerinin gizli açık uzantılarını koyun. Yetmezse buna küresel medyasından eski istihbaratçı ve siyasetçi bozuntularına kadar emperyalistlerin sözcülerini de ekleyin. Daha da eksik kalırsa paşa gönlünüz kimi istiyorsa onu da getirin. Bakalım hepsi birden milli iradenin gücünün karşısında bunlar ne ifade edecek. Bunların tamamı bir araya gelse, geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin Türkiye Yüzyılı vizyonunun yanında hiç bir şey ifade etmez. Denizli bugün bambaşka. Bugün rahmet de vardı, yağmur da vardı. Ama buna rağmen siz şu meydanı doldurdunuz. Sordum, resmi rakam ne dedim? Resmi rakam 80 bin. Yol boyu olanları söylemiyorum sadece burayı söylüyorum.

"Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da, meydana çıkın meydana"

Şimdi istiklal ve istikbal mücadelemizde Türkiye Yüzyılı iradesinin karşısında rakamın sonuna konan sıfırlar gibidir bunlar. Hiç biri de karşımızdaki 6'lı masanın kıfayetsizliğini, beceriksizliğini, içi boş tenekeden ibaret olduğu gerçeğini değiştirmeye kafi gelmez. Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın meydana. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın bu tek parti faşizmi özentisi dalavereleri de sandığa gelin sandığa. Küresel emperyalizmin vesayet aracı olma hevesinden vazgeçin de millete gidin millete.

Meclis'i kilitlemeye, devre dışı bırakmaya çalıştınız yapamadınız. FETÖ'cülerin kumpaslarına alet oldunuz başaramadınız. PKK'nın çukur eylemlerine umut bağladınız hüsrana uğradınız. Güney sınırlarımızdaki karmaşadan bir şey çıkar mı diye beklediniz o da olmadı. En son ekonomik tetikçilerin faiz, kur, enflasyon operasyonlarından medet umdunuz hamdolsun o badireyi de atlattık. Amerika'sından Avrupa'sına kadar ülkemizin siyasi ve ekonomik etki alanını genişletmesinden rahatsızlık duyanların gözlerine bakıyorsunuz ama oradan da bir şey bulamıyorsunuz. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü, milletin gözüydü, milletin beklentisiydi, milletin talepleriydi. Biz hep milletimizle birlikte yol yürüdük. En sıkıntılı anlarda bile milli iradenin gücünün üzerinde güç tanımadığımızı söyledik.

"Biz Türkiye'yi dört dolandık, dünyayı dört dolandık, onlar bir masanın çevresinde tur atmanın ötesine geçemediler"

Derdimizi sadece milletimize anlattık. Desteği sadece milletimizden istedik. Ülkemiz yeni bir süreç, yeni bir seçime doğru giderken biz bir yandan devlet işini yürüttük, bir yandan da şehir şehir dolaşıyoruz, milletimizle dertleşiyoruz, milletimizle kucaklaşıyoruz. Onların bir yuvarlak masa etrafında dönüp durdukları son bir yılda biz 49 il ziyareti yaparak ülkemizin yarısından fazlasını gezdik. Bununla kalmadık 27 yurt dışı ziyareti ile ülkemizin hak ve çıkarlarını dünyanın dört bir yanında savunan programlar gerçekleştirdik. Biz Türkiye'yi dört dolandık, dünyayı dört dolandık, onlar bir masanın çevresinde tur atmanın ötesine geçemediler. Dün Bilecik'teydim ve gümbür gümbür baktım Bilecik de geliyor.

Çıkmışlar bir de biz 6 kişi bir Cumhurbaşkanını yöneteceğiz o da ülkeyi yönetecek diye kabahatleri ile övünüyorlar. Türkiye'yi milli irade yerine kendi vesayet düzenimizle yönetmek istiyoruz dediler. Dedik ki bunlara tüm bu zırvaları bırakın. Denizli'ye bakın sadece bu meydanda 80 bin kişi var. Yoldakileri söylemiyorum. Biz işte tüm bu zırvalara, tüm bu ihtiras fırtınalarına karşı yeter diyoruz. Sözün de, kararın da, geleceğin de millete ait olduğunu söylüyorum.

Biz, 20 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Her şehrimiz gibi Denizli'miz de bu eser ve hizmet siyasetinin en yakın şahididir. Son 20 yılda Denizli'ye 35 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde, 4 bin 264 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda, toplam 8 bin 104 kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Toplam 53 adet spor tesisi kazandırdık. İcraattan bahsediyorum laf değil icraat. Bay Kemal sen ne anlatacaksın Denizli'ye. Söyleyeceğin bir şey var mı? Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 3 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta, 14'ü hastane olmak üzere 38 sağlık tesisini hizmete aldık. Yatak sayısı bin olan şehir hastanemizin şu anda yapımı devam ediyor.

"Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu'nu seneye tamamlıyoruz"

Çevre ve şehircilikte, TOKİ vasıtasıyla 11 bin 649 konut inşa ettik. Şimdi de Denizli'de İlk Evim projemizle 3 bin 150 konut daha inşa edecek, İlk Arsam projemizle 16 bin alt yapılı arsa verecek, İlk İş Yerim projemizle esnafımıza 300 iş yeri yapacağız. Şehrimizde 5 bin 960 riskli yapının kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. Daha önce hiç olmayan 42 adet atık su arıtma tesisi yaparak belediye nüfusunun yüzde 90'ından fazlasına hizmet verir hale getirdik. Denizli'de 6 millet bahçesi projemizin 1'ini tamamladık. 3'ünün inşası sürüyor, 2'si ile ilgili çalışmalara da yakında başlıyoruz. Ulaştırmada, 65 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplam 442 kilometreye çıkardık. Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu'nu da inşallah seneye tamamlıyoruz. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projemiz kapsamında planladığımız Selçuk-Ortaklar hattının yapımına yakında başlıyoruz. Yeni bir terminal binası yaparak Çardak Havalimanı'mızı büyüttük. Tarım ve ormanda, Denizli'ye 18 baraj, 1 içme suyu tesisi, 75 sulama tesisi, 6 arazi toplulaştırma, 91 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, 3 yer altı depolama tesisi ve 11 hidroelektrik santrali tesisini inşa ettik.

"Denizlili çiftçilerimize 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik"

Tamamladığımız projelerle Denizli'de 881 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 9 tesisle 95 bin dekar araziyi suyla buluşturuyoruz. Çiftçilerimize 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide, Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni 1 teknopark, 15 Ar-Ge ve 12 tasarım merkezi kurduk. Denizlili iş insanlarımıza yaklaşık 4 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide, Denizli'mizin 14 ilçesine doğal gaz arzını sağladık. Bugün de şehrimize kazandırdığımız güncel bedeli ile 18 milyar lirayı bulan 232 ayrı yatırımın resmi açılışını buradan gerçekleştireceğiz.

Eğitimde, anaokulundan liseye, bilim merkezinden sınav merkezine 25 ayrı yatırımı resmen hizmete açıyoruz. Pamukkale üniversitemizin fizik tedavi hastanesi ve diğer yatırımlarının resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2 bin 796 kişilik Pamukkale Öğrenci Yurdu ile Buldan Gençlik Merkezi'ni hizmete alıyoruz. Sağlıkta, merkez halk sağlığı laboratuvarı ile aile sağlığı merkezlerinin açılışını yapıyoruz.

Ulaştırmada, şehrimiz için önemli bir yatırım olan 3 milyar 400 milyon liralık maliyetle tamamladığımız Denizli Çevre Yolu'nun 14 kilometrelik 2. etabı ile 2 bin 640 metrelik Honaz Tüneli'ni hizmete açıyoruz. Böylece günde 30 bin aracın geçtiği Denizli şehir içi trafiğine rahat bir nefes aldırıyoruz. Bu tür yatırımlarla yolculuk sürelerinin kısalması, konforun ve güvenliğin artması Denizlimizin sanayisine, ticaretine, turizmine önemli katkılar sağlayacaktır. TOKİ'nin yaptığı Kayaköy'deki bin 173 konutu, 50 dükkanı ve diğer alt yapı yatırımlarını ayrıca Tilkilik'teki 118 konutu, İnceler'deki 158 konutu resmen hizmete açıyoruz. İller Bankamızın 2 milyar liraya yakın finansmanı ile hayata geçirilen aralarında Pamukkale Seyirtepesi Şehir Ormanı'nın da olduğu 39 ayrı alt yapı yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

Devlet Su İşleri'nin tamamladığı Buldan Aktaş Barajı ve Sulaması'nı, Honaz Ovası Sulaması'nı, Tavaz Kızılca Göleti'ni ve Sulaması'nı, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni ve diğer yatırımları bugün resmen hizmete alıyoruz. Bugün alt yapısı tamamlanan 7 ilçemizin doğal gazını da resmen veriyoruz. Şimdi de geliyoruz büyükşehir belediyemizin açılışlarına. Büyükşehir belediyemizce tamamlanan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'miz ile çok sayıda yol, Asfaltlama, kaldırım, sosyal tesis, çevre düzenlemesi, spor tesisi, park, alt yapı projesi ve diğer yatırımları buradan resmen hizmete açıyoruz. Aynı şekilde ilçe belediyelerimizin tamamlanan yatırımlarının resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Denizli'mize bu yatırımları kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, yüklenici firmaları tebrik ediyorum.