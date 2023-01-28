Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozdağ'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk suspus oluyor
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil" dedi,
Bakan Bekir Bozdağ, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamasında, Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil" ifadelerine yer verdi.
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Etiketler: Bekir Bozdağ
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