Bakan Bekir Bozdağ, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında, Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil" ifadelerine yer verdi.

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