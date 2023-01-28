Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Belediye Başkanı Zolan'ı kabul etti
[Fotograf: AA]
Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı kabul etti. Belediye Şeref Defteri'ni imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı da kabul etti.
Erdoğan kabulde, Belediye Şeref Defteri'ni de imzaladı.
[Fotoğraf: AA]
Erdoğan, Denizli'de tekstil fabrikasını da ziyaret etti
Toplu açılış töreninin ardından fabrikaya geçen Erdoğan, Deniz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Fabrikada incelemelerde bulunan Erdoğan, çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada da, Deniz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Baltalı'ya teşekkürlerini iletti.
Etiketler: Denizli Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 00:07
- 00:01
- 23:41
- 23:10
- 23:35
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı 85 milyonun KIZILELMA'sı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz