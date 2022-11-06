Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Bolu'daki kaza için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada can kayıpları ve yaralılar olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.
Kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Şentop, yaralıların da bir an evvel sağlığına kavuşmalarını ümit ettiğini söyledi.
Etiketler: Mustafa Şentop
Son Haberler
- 19:07
- 18:06
- 17:06
- 16:51
- 16:31
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz