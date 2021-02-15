Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 00:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop: PKK'ya ve bütün iş birlikçilerine binlerce kez lanet
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "PKK’ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet" paylaşımında bulundu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Mel'un terör örgütü = PKK. terör örgütü = PKK. Adını değil zamirini telaffuz etmiştik. Adını telaffuzda bir sorun gördüğümüzden veya çekindiğimizden değil. PKK'ya ve bütün işbirlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet... Buyrun..."
Mel’un terör örgütü = PKK— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 14, 2021
terör örgütü = PKK
Adını değil zamirini telaffuz etmiştik.
Adını telaffuzda bir sorun gördüğümüzden veya çekindiğimizden değil.
PKK’ya ve bütün işbirlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet...
Buyrun...
Etiketler: Mustafa Şentop PKK/YPG TBMM Terör Örgütü
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