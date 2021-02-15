Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 00:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afyonkarahisar'da 3,9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Afyonkarahisar'da saat 00.08'de deprem kaydedildi.
3,9 büyüklüğündeki deprem yerin 5,39 kilometre derinliğinde yaşandı.
Etiketler: Deprem
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