Terör örgütü PKK unsurlarını etkisiz hale getirmek, Irak'ın kuzeyinden gelebilecek terör saldırılarını engellemek için 10 Şubat'ta saat 02.55'te başlayan Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi.

53 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlere ait barınak, sığınak, mühimmat depoları, karargâhları ve mağaraların imha edilmesi operasyonun başlıca nedenleri arasındaydı.

PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit edildi. Harekat kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 53 terörist etkisi hale getirildi.

3 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK’lı teröristin SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlar kameraya yansıdı.