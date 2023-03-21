Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 20:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop, Nevruz Bayramı'nı kutladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, baharın habercisi Nevruz Bayramı'nı kutladı. Şentop, sosyal medya üzerinden mesaj yayımladı.
Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahar bereketiyle gelsin; ülkemizde, bütün dünyada sevgi, barış, dostluk, iyilik çoğalsın." dedi.
Bolluğun ve bereketin bayramı, baharın habercisi Nevruz’un, Aziz Milletimizle birlikte gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize hayırlar getirmesini dilerim.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 21, 2023
Bahar bereketiyle gelsin; ülkemizde, bütün dünyada sevgi, barış, dostluk, iyilik çoğalsın. pic.twitter.com/32hhMz8zSM
Mustafa Şentop, mesajında, "Bolluğun ve bereketin bayramı, baharın habercisi Nevruz'un, Aziz milletimizle birlikte gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize hayırlar getirmesini dilerim." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Mustafa Şentop
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