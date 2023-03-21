Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM'de görüşülecek
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, perşembe günü TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülecek.
Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında 23 Mart Perşembe günü saat 15.00'te toplanacak.
Komisyonda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla sunulan Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) Finlandiya'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
Teklif, üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirilen Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngörüyor.
Etiketler: Finlandiya TBMM NATO
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