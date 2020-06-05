Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şantop, CHP'li ve HDP'li üç vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. "Anayasa ve iç tüzük açık" dedi.

Kararın ocak ayında geldiğini, koronavirüs nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis'in açıldığı ilk hafta gündeme alındığını söyledi.

"'Dönem sonuna bırakılır' diye bir teamül yok"

Şentop, "Yargıtay'da kesinleşmiş hükümleri kararları okutmayalım mı? Okutmamamız gerektiğini mi düşünüyor arkadaşlar. Anayasa’nın 84’üncü maddesi 'kesin hüküm olduğu takdirde genel kurula bildirilir bildirilince milletvekilliği düşer' diyor. Dolayısıyla itiraz ‘okunmamalı beklenmeli’ şeklindeyse anayasaya aykırı. ‘Dönem sonuna bırakılır böyle bir teamül vardır’ diyorlar ama böyle bir şey yok. Bireysel başvuru kesin hükme engel değildir. Bireysel başvurunun beklenmesi mümkün değil. Anayasa iç tüzük açıktır” dedi.

"Herkes Anayasayı ve İçtüzüğü okusun"

İtirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz olduğunun altını çizen Şentop, "İtirazların Anayasa ve içtüzük hükümlerinin uygulanmamasına yönelik bir talep mahiyetinde olduğunu görüyor ve bundan üzüntü duyuyorum. (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 ismin milletvekilliğinin düşürüldüğü iddiası) 26. Dönemde 8 milletvekilliği kesin hüküm sebebiyle düşürülmüşken, bugün Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre bir hareket yapıldığında, kalkıp bunun arkasında başka şeyler aramak bence tamamen bir hukuk cehaletidir. Herkes Anayasayı ve İçtüzüğü okusun. Anayasa ve İçtüzük kitabı sağa sola göstermek, basın önünde poz vermek, sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil, okumak, anlamak için vardır" açıklamasını yaptı.