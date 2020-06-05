İkinci el ve sıfır taşıtlar için avantajlı kredi paketleri açıklandı. Otomobil sektöründe heyecan başladı. Yeni araç almak ya da otomobilini değiştirmek isteyenler taşıt kredisi için bugünden itibaren artık bankalara giderek kredi başvurularını yapabilecek.

Kamu bankaları tarafından verilecek kredilerde ilk 6 ay geri ödemesiz olacak.

Toplam 60 aya kadar da vade seçeneği sunuluyor. Faiz oranları ikinci el için aylık yüzde 0,82, yerli üretim sıfır kilometre araçlar için 0,49 ve 0,69 olarak belirlendi. Avantajlı oran, 7 yaş ve altındaki araçlar için geçerli olacak. Alıcılar en fazla 150 bin liralık kredi çekebilecek.

Bu arada sadece taşıt değil sosyal hayatı destek paketi için de başvurular bugün başladı.

Bankalar; mobilya, elektronik, beyaz eşya firmaları ile anlaşma yapacak. Bireysel müşterilere satın alacağı ürünler için asgari 3 bin, azami 30 bin lira kredi desteği verilecek.

Sosyal hayatı destek kredisi de aylık yüzde 0,55'ten 6 ay ödemesiz ve 60 ay vadeli olacak.