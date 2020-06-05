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Siirt kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
Sabah saatlerinde Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 terörist ile birlikte bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği ifade edildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
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