Haber Giriş: Kaynak: AA
124 Alo TÜİK geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, vatandaşların çeşitli konularda bilgi alabilmeleri amacıyla 124 kısa numarası, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kullanımına verildi.
TÜİK, vatandaşların bilgi almasını sağlamak ve çalışma alanlarıyla ilgili sorularına cevap verebilmek için BTK'den kısa numara talebinde bulundu.
Bu talebin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi sonucu BTK, 124 kısa numarasını "Alo TÜİK" hizmet adıyla TÜİK'e tahsis etti.
Etiketler: alo tüik 124 telefon numarası 124 nerenin numarası BTKSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 12:45
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